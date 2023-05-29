Петербург скатился в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Санкт-Петербург занял пятое место в списке российских регионов по уровню благосостояния семей. Соответствующий рейтинг составило издание РИА Новости.

Известно, что при этом город «скатился» на две строчки в рейтинге, если сравнивать с предыдущим годом. Благосостояние оценивалось исходя из возможного остатка среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов. В нашем городе он составил 77 тысяч рублей, а с одним ребёнком — 90 тысяч.

Как оказалось, в лидерах по благосостоянию ЯНАО — тут после расходов с двумя детьми в придачу у семьи останутся 118 тысяч, а если ребенок один — то все 135 тысяч.

Далее в рейтинге идут Москва (89 тысяч), Сахалинская область (78 тысяч) и Ханты-Мансийский автономный округ (77 тысяч).

Ранее сообщалось, что в России в последнее время есть некий тренд на то, чтобы сокращалась площадь квартир. Причем это касается любого ценового сегмента, в какой бы вы не заглянули -хоть «элитка», хоть что-то бюджетное