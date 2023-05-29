В Петербурге начали «худеть» квартиры

В России в последнее время есть некий тренд на то, чтобы сокращалась площадь квартир. Причем это касается любого ценового сегмента, в какой бы вы не заглянули -хоть «элитка», хоть что-то бюджетное.

При этом интересно, что в 1995 году один житель мог претендовать примерно на 18 «квадратов» жилья, в 2021 — уже почти все 28. По крайней мере такие данные приводит Росстат. Казалось бы, приходящиеся на одного человека «квадраты» растут, вот только фактически площадь самих квартир прилично так идет на спад — с 62,7 «квадрата» в 2010 году до 52,3 «квадрата» в 2021 году.

В целом, стоит понимать, что сейчас в тренде квартиры-студии, еврооднушки и прочие малогабаритные форматы. Кроме этого, если изучить ресурсы, на которых выкладывают на продажу квартиры, то можно заметить, что в большей степени вам будут предложены именно однокомнатные квартиры. Найти что-то побольше, конечно, возможность есть, однако стоит отчетливо понимать вопрос цены. Тем более в период, когда такого предложения не то чтобы много.

Ранее мы рассказывали о том, что арендный спрос возвращается на рынки коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас помещения под офисы и магазины вновь спокойно сдаются после некоторого застоя.