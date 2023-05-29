В Тосненском районе смертельно столкнулись «Жигули» и КамАЗ

К сожалению, в Санкт-Петербурге не обходится без дорожно-транспортных происшествий.Наверное, даже было бы странно, если бы таких происшествий в городе не было вовсе. Как минимум потому, что город – миллионник. Можно даже сказать, что многомиллионник. Конечно же, в городе большое количество и автомобилистов, и пешеходов, которые по каким-либо причинам порой нарушают дорожные правила.

На этот раз смертельное ДТП произошло в районе Никольское. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал КамАЗ. Так, на 671-м километре М-10 столкнулись легковушка и КамАЗ.

Как говорят в министерство внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти, грузовой автомобиль предпочёл неправильное расстоянии и в результате столкнулся «жигули». В результате этого дорожно-транспортного происшествия на месте это полученных травм скончался водитель легковушки. Мужчине было 77 лет.

На место выезжали сотрудники полиции, пожарные и врачи скорой помощи. Сейчас проводится проверка.