На трассе в Ленобласти сбили 9-летнего ребенка

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на 1-м километре автодороги «Большая Вруда-Княжево-Овинцево», где пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях — в телеграм-канале.

Известно, что 28 мая на автотрассе «Большая Вруда-Княжево-Овинцево» 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья был за рулем «Киа Форте». В один момент по неизвестным причинам он влетел в 9-летнего мальчика.

Как говорят в министерстве, ребенок шел вдоль дороги — по обочине, однако был он один, без взрослых.

Как итог, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в районе Никольское. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал КамАЗ. Так, на 671-м километре М-10 столкнулись легковушка и КамАЗ.

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