Тайны нумерологии: что означают попадающиеся нам цифры

Однажды вы могли заметить, что вам часто попадаются одинаковые цифры. Они могут повторяться, быть парными или зеркальными. В общем и целом, просто создается впечатление, что эта цифра преследует вас. Вы могли ее заметить где угодно, на номерах машин, на мониторе компьютера, на часах. Какое-то время можно считать, что это не более чем совпадение. Однако нумерологи придерживаются мнения, что таким образом вселенная пытается подать нам знак, донести какую-то информацию.

Дорин Верче называл это ангельской нумерологией. Грубо говоря, это некое средство интерпретации посланий высших сил. Он придерживался мнения, что любое число из повторяющихся цифр таит какую-то такую информацию, которая может изменить наше будущее.

Например, единица – начало какого-то события или важного процесса, а двойка – наличие двух возможных сценариев, по которым может происходить то или иное событие. Кроме этого, именно двойка может предостеречь нас о том, что важно удержать баланс. Тройка – про какие-то сюрпризы. Например, это может предсказывать рождение ребёнка в скором времени.

В тоже время цифра четыре говорит о том, что ждёт устойчивость, стабильность и порядок. В то же время пятёрка – про нестабильность и авантюры. Шестёрка говорит об устранении конфликтов, семёрка – о достижении цели.

Цифра восемь – про сверхспособности, возможность преодолевать что угодно. Девятка считается аккумулированием энергии всех цифр, а ноль – олицетворением свободы.