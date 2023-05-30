Желтый уровень погодной опасности атаковал Петербург

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях — в телеграм-канале.

Так, специалисты Росгидрометцентра говорят, что с 9 до 21 31 мая на территории Северной столицы объявили желтый уровень опасности. Все дело в том, что горожан и гостей города на Неве ждут сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду.

Поясним, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В виду этого горожан просят быть более бдительными на дорогах, по возможности стоит воздержаться от использования автотранспорта личного, пересесть на общественный — при необходимости.

Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу охранника намыва на Васильевском острове Асхаба Аликпачова. Он подал иск в отношении представителя следственного комитета.