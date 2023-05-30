Не пустивший на стройплощадку Бастрыкина петербуржец-охранник судится со следствием

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу охранника намыва на Васильевском острове Асхаба Аликпачова. Он подал иск в отношении представителя следственного комитета.
Интересно, что этот же охранник ранее не пустил главу следкома РФ Александра Бастрыкина на строительную площадку.
Тогда сначала было заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Однако Прокуратура города отменила постановление о заведении дела. Позже Бастрыкин потребовал возбудить дело повторно.
Что касается самого охранника, то его адвокат говорит о том, что в ходе проведения следственных действий по невозбужденному уголовному делу следователями были изъяты документы и компьютеры, опечатаны помещения охранной организации.
Так как следствие ничего не вернуло, мужчина не смог получить свою зарплату.
Адвокат просит суд признать все действия следователя незаконными и обязать устранить нарушения.