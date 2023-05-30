Не пустивший на стройплощадку Бастрыкина петербуржец-охранник судится со следствием

Что касается самого охранника, то его адвокат говорит о том, что в ходе проведения следственных действий по невозбужденному уголовному делу следователями были изъяты документы и компьютеры, опечатаны помещения охранной организации.

Так как следствие ничего не вернуло, мужчина не смог получить свою зарплату.