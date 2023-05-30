На Ленинском проспекте четыре петербуржца устроили стрельбу

На Ленинском проспекте полицией задержаны стрелки из пневматики. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 29 мая вечером в отделение полиции поступил сигнал о том, что четверо неизвестных устроили пальбу из пневматического оружия. К месту происшествия тут же выехали сотрудники правоохранительных органов. Так, на Ленинском проспекте задержали четырех горожан.

Они устроили в кустах импровизированный тир со стрельбой по банкам из пневматического оружия. В результате хулиганской выходки пострадавших нет. Сейчас все они доставлены в отделение полиции, уже составлены административные протоколы. Однако теперь поднят также вопрос о заведении уголовного дела.

Также известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчин пневматический пистолет.