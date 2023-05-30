Спрос на недвижимость в Петербурге пошел вниз

Возможно, кто-то скажет, что сейчас не самое время для того, чтобы думать о недвижимости. Тем не менее именно сейчас – впервые за три месяца – снизился спрос на новостройки Петербурга и Москвы. На фоне пониженного спроса могут немного упасть и цены.

Так, спрос на покупку квартиры в новых домах Санкт-Петербурга и Москвы сократился чуть более чем на 42%, если сравнивать с мартом 2023-го. Такое снижение произошло в первые за три месяца, говорят эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель.

Отмечается, что снижение числа запросов в апреле 2023-го также стало рекордным, начиная с июня 2021-го. Если уже сравнивать между собой 2022 г. и 2023-й (в обоих случаях апрель) то спрос, напротив, вырос– на 74%. Если же сравнить 2023 г. и 2021-й – увеличение составило 36%.

Ранее мы также приводили в пример то, что сейчас в целом по стране есть тренд на сокращение площади квартиры. Интересно, что такое происходит во всех ценовых сегментах: что среди элитной недвижимости, что среди бюджетной.

Например, по данным Росстата, площадь самих квартир идёт на спад — с 62,7 «квадрата» в 2010 году до 52,3 «квадрата» в 2021 году.

В целом, можно заметить, что в тренде квартиры-студии, еврооднушки, другие малогабаритные форматы.