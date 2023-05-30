Ленобласть подарила Петербургу деревья

В Выборге в парке «Монрепо» подошли к концу реставрационные работы. Липы, которым не хватило места в Ленобласти, теперь отправятся в Петербург. Это будет неким подарком на прошедший юбилей. Известно, что Ленобласть предоставит Петербургу 50 мелколистых лип сорта «tilia cordata».

Уточняется, что подарок связан с днём основания города Петербурга. Такую информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Говорят, что эти деревья в течение четырёх лет выращивались в питомниках вышеупомянутого парка. Их должны были высадить на аллеях после того, как завершится реконструкция музейного комплекса. Вот только некоторые саженцы, увы, оказались не востребованы. Поэтому их отправят в Петербург. Со слов губернатора ленинградской области Александра Дрозденко, речь идёт не просто о саженцах, а почти взрослых деревьях.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть подарила Петербургу деревья
В Петербурге мужчина избил своего маленького сына
В двух районах Петербурга будут проверять теплосети
Смольный решил помочь некоторым авиакомпаниям
В Карелии решили переименовать запутать любителей поездов
Петербуржцы хотят снимать с постов чиновников за «отписки»
Выставку работ Юдашкина и Зайцева продлили
Ленобласть оказалась в лидерах по поставке цветов