Ленобласть подарила Петербургу деревья

В Выборге в парке «Монрепо» подошли к концу реставрационные работы. Липы, которым не хватило места в Ленобласти, теперь отправятся в Петербург. Это будет неким подарком на прошедший юбилей. Известно, что Ленобласть предоставит Петербургу 50 мелколистых лип сорта «tilia cordata».

Уточняется, что подарок связан с днём основания города Петербурга. Такую информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Говорят, что эти деревья в течение четырёх лет выращивались в питомниках вышеупомянутого парка. Их должны были высадить на аллеях после того, как завершится реконструкция музейного комплекса. Вот только некоторые саженцы, увы, оказались не востребованы. Поэтому их отправят в Петербург. Со слов губернатора ленинградской области Александра Дрозденко, речь идёт не просто о саженцах, а почти взрослых деревьях.