Стало известно, сколько заработал Петербург в день города

Примерно 140 000 человек посетили Петербург в день города. Напомним, что празднование пришлось на 27-е и 28 мая. Такие данные привели в комитете по развитию туризма северной столицы.

По имеющейся информации, загрузка качественного номерного фонда достигала 71%. Интересно, что в прошлом году за такой же период, соответственно, также в день города, этот показатель был на 10% меньше.

Также Петербургские власти заявили, что за этот период от туризма город заработал более 4 000 000 000 руб.

Что же, теперь отели города ждут новые испытания – международный экономический форум. Уже имеется информация, что цены на проживание в эти дни в отелях Петербурга прилично поднимаются. В основном речь идёт об отелях пять звёзд и четыре звезды.