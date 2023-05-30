Петербурженку госпитализировали из-за падания стакана на голову

К сожалению, в Петербурге не обходится без происшествий. Всё-таки город ещё как оправдывает статус криминальной столицы страны. На этот раз помощь врачей понадобилась жительнице Петербурга после того, как ей на голову свалился стакан. Сам Ин цедент произошел вечером 29 мая.

Известно, что женщина получила травму в своей квартире. Все произошло на проспекте Энергетиков. Там женщине на голову со шкафа упал стакан.

По информации медиков, у петербурженки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Помимо этого на получил ушиб головного мозга, а также субдуральная гематома. Теперь её состояние оценивается как тяжелое, пишет 78.ру.

Каких-либо подробностей о том, как так получилось, каковы были обстоятельства произошедшего – не приводится.