У пивного магазина в Петербурге нашли истекающего кровью мужчину

В Невского районе Санкт-Петербурга прямо у входа в пивной магазин лежал мужчина, истекающий кровью. Горожанина без сознания экстренно госпитализировали, позднее он скончался, так и не придя в себя.

Как стало известно gazeta.spb, у пострадавшего обнаружили колото-резанное ранение в ногу. В настоящее время идет разбирательство, устанавливаются детали происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже вышли на подозреваемого в нанесении ран петербуржцу. Им оказался 36-летний мужчина. Предполагается, что неработающий гражданин ударил пострадавшего ножом.

Как удалось выяснить, мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, которая и закончилась смертельной поножовщиной.

Сейчас подозреваемый уже задержан, расследование по факту случившегося продолжается. Уголовное дело уже возбуждено.