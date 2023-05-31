В Петербурге Росгвардия задержала 42-летнего эксгибициониста

Конечно, в Санкт-Петербурге не обходится без криминальных новостей. Иначе бы Петербург, наверное, не был бы Петербургом. Так, на этот раз Росгвардецы города выловили 42-летнего эксгибициониста. Об этом сообщает Петербург2.

Известно, что сам инцидент случился на Новоизмайловском проспекте в Московском районе города. Известно, что мужчина прилюдно разделся, потом быстро оделся и скрылся с места происшествия.

Обеспокоенные местные жители обратились в полицию. Нашли его в соседнем дворе. После мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге потратят 83 млн рублей на оповещения граждан об опасности. В северной столице жителей будут предупреждать об опасности с помощью нового оборудования, которое планируется закупить в ближайшее время