В Волгограде мужчину приговорили к реальному сроку за попытку поджечь здание ФСБ

В Волгограде суд приговорил к 8,5 года тюремного заключения мужчину, который бросил коктейль Молотова в здание ФСБ Краснодарского края. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службу местного городского суда.

Мужчину признали виновным, он будет отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Мужчину осудили по двум статьям уголовного кодекса — вандализм и террористический акт.

Бутылку с зажигательной смесью он бросил в здание ФСБ 14 июня прошлого года, незадолго до этого также пытался поджечь плакат с патриотическим изображением.

Ранее сообщалось, что конечно, в Санкт-Петербурге не обходится без криминальных новостей. Иначе бы Петербург, наверное, не был бы Петербургом. Так, на этот раз Росгвардецы города выловили 42-летнего эксгибициониста.