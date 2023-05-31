В Петербурге мигрант до смерти избил женщину и получил срок

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение иностранцу. Все дело в том, что он до смерти избил женщину на Софийской улице ещё 13 мая. Известно что это была его знакомая. Конфликт произошёл на фоне ссоры.

Уточняется, что мужчина не менее трёх раз ударил женщину по голове. В результате она упала и ещё раз ударилась головой. С травмами и в состоянии алкогольного опьянения женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Медики долгое время боролись за её жизнь, однако спасти женщину не удалось. Уже 25 мая стало известно что женщина скончалась, так и не придя в сознание. Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которые повлекло смерть по неосторожности. Каких-либо подробностей о том, каков был мотив преступления у мужчины, не сообщается. Также не уточняется, какой срок ему светит.