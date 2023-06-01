Правительство РФ не поддержало петербургскую идею о кадастровом налоге

УФНС Санкт-Петербурга вносил на рассмотрение законопроект о введении кадастрового налога на имущество предприятий. Несмотря на то, что губернатор города одобрил идею, правительства РФ не стало поддерживать предложение.

По мнению председательства правительства Михаила Мишустина, новая система может только навредить крупным предприятиям. Предложение лишь поставит под угрозу выполнение оборонного заказа.

Главная проблема в том, что новые налоговые условия вынудят бизнесменов поднять цены на продукцию. В таком случае, может снизиться качество вооружения, поставляемого на передовую. Такой исход сейчас никому не нужен.

Также негативно к петербургскому предложению отнесся первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов, пишет FederalCity.

Как заявляет чиновник, губернатор северной столицы выбрал неудачное время, чтобы повысить налоговую нагрузку на производителей.