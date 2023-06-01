Пьяная езда на Porsche обошлась петербуржцу в шесть лет лишения свободы

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор против мужчины, который разъезжал по городу на Porsche в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. По итогу следующие шесть лет своей жизни нарушитель проведет в исправительной колонии общего режима.

По официальной версии, мужчина еще в апреле 2022 года решил покататься по городу на Неве на автомобиле Panamera. По улице Малая Митрофаньевская его остановил инспектор дорожно-патрульной службы. Тому в ответ петербуржец показал поддельное водительское удостоверение.

Также горе-водитель был пьян, хотя ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в таком состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В конечном итоге мужчину осудили. Также наравне с тюремным сроком он получил запрет на два года управлять транспортом. Приговор еще не вступил в законную силу.