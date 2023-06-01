У петербургских клещей обнаружили боррелиоз и анаплазмоз

По данным на четверг, 1 июня, в Санкт-Петербурге зарегистрировано больше 4,6 тысячи обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. За прошедшую неделю только в черте голоса опасное насекомое поймали 179 человек.

Сейчас больше всего укусов фиксируется в Пушкинском районе северной столицы. Потом идут Курортный, Приморский и Красносельский районы.

Большинству укушенных везет: люди просто уходят домой после больницы и забывают о том, что из них вытащили клеща. И все же есть те, кого счастливчиками точно не назовешь. В городе за семь дней у 343 обследованных клещей нашли возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Случаи заражения уже подтвердили у 26 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Еще 38 насекомых были заражены моноцитарным эрлихиозом, а четыре — гранулоцитарным анаплазмозом.