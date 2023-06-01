Трамваями в Петербурге продолжает управлять искусственный интеллект

Искусственный интеллекс (ИИ) постепенно охватывает весь Санкт-Петербург. В городе на Неве даже часть трамваев передвигается под управлением такой разработки.

Сейчас уже больше 80 трамваев оснастили автопилотом с ИИ. Умный транспорт пустили на маршрут №24. Здесь они уже преодолели больше 50 тысяч километров.

Систему ИИ применили к общественному транспорту не из прихоти, а для удобства. Искусственный интеллект помогает делать транспортный поток на линиях более безопасным. Также минимизируются заторы, а потоки пассажиров распределяются равномернее. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика Cognitive Pilot ТАСС.

Приятным бонусом стало то, что время ожидания трамваев сократили на 5-10%. Дополнительно предполагается, что удастся продлить срок жизни инфраструктуры и вагонов. Развитие транспортной системы в городе продолжается.