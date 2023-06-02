В Петербурге еще 82 трамвая оснастили искусственным интеллектом

В Санкт-Петербурге более 80 трамваев оснастили автопилотом с искусственным интеллектом.

Как стало известно, количество трамваев, оснащенных системами автопилотирования с искусственным интеллектом, в Петербурге за первый год реализации проекта выросло до 82. Такие данные приводят в компании Cognitive Pilot, передает ТАСС.

Сообщается, что такие умные трамваи с установленной и отлаженной системой уже прошли на маршруте номер 24 более 50 000 км. Уточняется, что все эти трамваи оснащаются новой системой. Робот действительно участвует в управлении трамваем.

Говорят, что таким образом искусственный интеллект помог сделать транспортный поток куда более безопасным, и даже равномерным. В результате минимизированы заторы. Также для пассажиров выбран более комфортный скоростной режим. Стало меньше резких рывков, каких-либо торможений. Более того, трамвай приходится ждать меньше по времени.