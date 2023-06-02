Прокуратура потребовала убрать «Серебряного кита» из акватории Невы

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск в отношении компании «Фарсэй». Прокуратура требует убрать плавучий ресторан «Серебряный кит« из Невы. Об этом рассказал депутат государственной думы Михаил Романов.

Напомним, что плавучий ресторан «Серебряный кит« находится на Неве напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны. Ещё в конце марта этого года ресторан накренился и в результате был частично затоплен.С тех пор он так и находится в акватории.

Как рассказал депутат, генеральный прокуратура выявила множество нарушение со стороны собственника плавучего ресторана. Например, причиной Потопление стало повреждение корпуса понтона в ходе ледохода.

При этом, по мнению прокуратуры есть риск того, что возможно приостановить за судоходства. Помимо этого, не исключено что объект дальше будет сползать в реку, а может его все про кинется. Пока что обсуждается вопрос, что доставать «Китая« будут за счёт бюджетных средств, а потом эти траты взыщут с собственника.