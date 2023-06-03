Петербург оплатил 120 тысяч путевок для детей в лагеря

В 2023-м правительства Санкт-Петербурга оплатит 120 000 путёвок для детей. Речь идёт о летних сменах лагерях, которые уже начались.

Пресс-службы правительства Санкт-Петербурга рассказали, что в 2023-м году власти оплатят из бюджета городской казны 120 000 путевок в летние оздоровительные лагеря. В ведомстве говорят, что летние смены уже начались. В частности, семь стационарных лагерей Петербурга уже приняли первых детей на минувших выходных. В период с 31 мая по 4 июня открылось ещё четыре лагеря добавили в пресс-службе правительства.

Как отмечают в правительстве, создаются всевозможные условия, чтобы каждый ребёнок мог побывать в оздоровительном лагере. Там дети могут не просто отдохнуть, но и заняться спортом, получить яркие впечатления.

Ранее власти города также сообщали о том, что в Петербург летний отдых приедут школьники из Мариуполя.