Из Петербурга начали ходить «Пушкинские Ласточки»

В преддверии 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Октябрьская железная дорога (ОЖД) запустила новый проект. Теперь из культурной столицы России начали ходить необычно оформленные поезда.

Первая «Пушкинская Ласточка» стартовала с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Известно, что поезд был пущен до Гатчины.

Петербуржцев и гостей города на Неве пытаются удивить тематическим оформлением поезда. При его создании затронули не только творчество Пушкина, но и в целом дух того времени, в которое жил и творил именитый поэт. Об этом рассказали в пресс-службе АО «СЗППК».

Иллюстрации для «Ласточки» сгенерировала нейросеть, так что создателям проекта даже не пришлось привлекать дополнительных художников. Каждый вагон поезда отражает разные темы: где-то можно увидеть Евгения Онегина, а где-то — сказочные мотивы.

Вместе с Петербургом и Ленинградской область проект охватил Новгородскую область.