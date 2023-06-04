Житель Петергофа продал квартиру после подставного звонка из ФСБ

Пенсионер из Петродворцового района Санкт-Петербурга потерял больше пяти миллионов рублей после звонков от мошенников. Мужчина не только отдал злоумышленникам свои сбережения, но и продал ради незнакомцев квартиру.

Потерпевшему поступило два злополучных звонка. В первый раз аферисты представились сотрудниками ОВД и убедили мужчину перевести им 790 тысяч рублей. По словам мошенников, так нужно было сделать, чтобы сохранитель деньги.

Второй звонок поступил уже от «‎специалистов ФСБ». В этот раз аферисты вынудили 71-летнего пенсионера продать свою квартиру в Петергофе. За сделку пожилой петербуржец выручил 4,3 миллиона рублей. Эти деньги он позднее тоже передал незнакомцам. ‎Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Через некоторые время мужчина осознал, что его обманули, и деньги ему возвращать не собираются. По итогу пришлось обратиться в полицию.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Выйти на подозреваемых пока не удалось, разбирательство продолжается.

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