Что не так с кулинарными шедеврами Высоцкой: мнение зрителей и экспертов

За последние два месяца телеведущая Юлия Высоцкая стала постоянным объектом для шуток в социальных сетях. Ее авторская передача «Едим дома» выходила в свет уже 20 лет, но зрители только сейчас обнаружили, что в процессе готовки хозяйки что-то идет не так.

Пока в интернете активно распространяют видео со старых выпусков передачи. Фанаты и хейтеры придираются как к рецептам, так и к тому, как их приводят в реализацию. Также на Высоцкую массово снимают пародии: засветились уже и знаменитости, и пользователи-ноунеймы.

Почему Высоцкую захейтили?

Сложно сказать, кто конкретно стоит у истока нового хейтерского тренда в сети. В апреле 2023 года кто-то из бывших фанатов Юлии решил пересмотреть «Едим дома» и понял, что блюдо в одном из выпусков не удалось. Оказалось, что и в остальных сериях рецепты тоже достаточно сомнительные, как и результат.

Видео зафорсили в интернете. Больше всего аудитории «зашел» ролик со сгоревшими, но при этом сырыми сырниками.

«Я таких нежных сырников никогда раньше не пробовала», — говорит Юлия в главном вирусном ролике. Да, подписчики тоже такого никогда не видели.

Также многих удивляют бутерброды из яблока, селедки и творожного сыра.

С другой стороны, еще пару лет назад вопросов у зрителей особо не возникало. Видимо, за это время все стали экспертами в кулинарии и решили морально уничтожить Высоцкую, которая не соответствует современным требованиям.

Что думаю эксперты?

Из знаменитостей Высоцкую массово критикуют только блогеры. Комментарии поваров если и были, то не «зашли» обывателям.

И все же кое-кому удалось высказаться так, чтобы его услышали. Ситуацию с Юлией Высоцкой прокомментировал известный повар Константин Ивлев в «Шоу Воли» на ТНТ.

По словам эксперта, хейт, скорее, будет уместен в сторону шеф-редактора Высоцкой. Сама Юлия «не в теме, как готовить», так что вопросы только к мейкерам проекта, которые продолжают выпускать провалы в эфир.

Можно предположить, что менеджеры Юлии Высоцкой понимают, что женщину хейтят, но ничего не планируют с этим делать. В любом случае черный пиар — тоже пиар. Сейчас про телеведущую хотя бы помнят и говорят, всяко лучше «интернет-забвения». Высоцкая продолжает постить видео с готовкой. Небольшие ролики выходят на ее youtube-канале.