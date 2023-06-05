Петербуржцев предупредили о риске заражения вшами

По данным ВОЗ, несколько миллиардов человек по всему миру подвержены постоянному риску заражения педикулезом. В понедельник, 5 июня, о профилактике и лечении вшей напомнили жителям Санкт-Петербурга.

Роспотребнадзор проинформировал жителей культурной столицы России о том, что педикулез — самое распространенное заболевание. Заражению подвергнуты разные группы лиц, при этом уровень экономического развития стран на ситуацию не влияет.

За прошедший год в городе на Неве зарегистрировали 2 727 случаев заражения вшами. За прошедшую часть текущего 2023 года — уже 762 случая педикулеза. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В качестве профилактики педикулеза петербуржцам предлагают в первую очередь избегать контакта с зараженными. Также стоит регулярно осматривать членов семьи и постельные принадлежности. Если заражение вшами все же произошло, можно воспользоваться средствами вывода, которые продаются в открытом доступе в аптеках.