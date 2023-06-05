Ревнивый петербуржец подстрелил бывшего своей сожительницы

В Петергофе открыли стрельбу из травматического оружия. На случившееся пожаловались очевидцы происшествия. По их словам, мужчина напал на прохожего, а тот в ответ выстрелил в него из пистолета.

Выехавшему на вызов наряду полиции удалось разобраться в произошедшем. Оказалось, что горожанин в состоянии алкогольного опьянения встретил бывшего молодого человека своей сожительницы и решил с ним поругаться. Словесный конфликт перерос в серьезную драку.

По итогу ответчик достал травмат и произвел несколько выстрелов в сторону своего 32-летнего оппонента. Того пришлось экстренно госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас по факту случившегося проводятся все необходимые проверки. Разбирательство с преступлением на почве ревности продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.