На проспекте Народного Ополчения застолье закончилось отвёрткой в глазу

Жителя Красносельского района госпитализировали в тяжёлом состоянии после ссоры во время застолья.

В Петербурге в одной из квартир на проспекте Народного Ополчения вечером 4 июня во время застолья произошла ссора между двумя товарищами. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, после раздола гражданин нанёс 37-летнему потерпевшему удары отвёрткой в глаз и ножевые ранения в руку, после чего скрылся с места происшествия. Далее поступил звонок в правоохранительные органы от жены пострадавшего.

Как стало известно Gazeta.spb, на место приехала скорая помощь и госпитализировала мужчину в Мариинскую больницу с контузией левой орбиты глаза и раной левой кисти.

На следующий день, 5 июня, было возбуждено уголовное дело. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала 44-летнего мужчину.