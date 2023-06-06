Толпа скопилась у «Василеостровской»: станция не справляется с наплывом

Вечером во вторник, 6 июня, перед вестибюлем на станции метро Василеостровская в Петербурге собралась толпа пассажиров, сообщают местные жители в социальных сетях.

Толпа пассажиров на вход на станции метро Василеостровская поражают своими масштабами. Очереди растянулись почти до середины пешеходной улицы близь метро. Десятки людей вынуждены стоять минимум по 15 минут, чтобы попасть в вагон поезда и уехать с острова.

Причиной такого ажиотажа стали ремонтные работы. На станции метро на острове проводят реконструкцию одного из эскалаторов. Такие обновления являются причиной закрытия станции по рабочим дням с 08:00 до 10:30 часов, а также ограничивают вход в вестибюль с 16:00 до 20:00.

Как сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена, в период со 2 мая по 17 сентября на станции метро «Василеостровская» будет вестись плановый ремонт двух эскалаторов № 1 и № 3. Будут полностью заменены тяговые цепи, ступени, лестничное полотно и поручни. В результате существенно продлится срок эксплуатации эскалаторов.

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