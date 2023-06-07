Курортный сбор в Петербурге введут в апреле 2024

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 7 июня, в первом чтении утвердило законопроект о курортном сборе. Его планируют ввести весной 2024 года.

Изначально власти Петербурга планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с туристов по 100 рублей за сутки проживания в городе. Однако сроки пришлось перенести по просьбе отелей. Это позволит принять все необходимые подзаконные акты. По новым данным, курортный сбор вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Платить по 100 рублей туристы будут при заселении в гостиницу. Оплачивать необходимо каждые сутки проживания, не считая день заезда. После отъезда жильцов, отели должны будут перечислить сбор в городской бюджет.

Как заявили депутаты городского парламента, курортный сбор принесёт Петербургу 310 миллионов только за 9 месяцев. Все полученные средства власти намерены направят на благоустройства инфраструктуры города. Северную столицу очень любят туристы, и власти города уверены, что после ввода туристического сбора меньше гостей города от этого не станет.