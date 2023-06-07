Новым вице-губернатором Петербурга стала Наталья Чечина

Новым вице-губернатором по молодежной и социальной политике и территориальному развитию назначена Наталья Чечина. Об этом стало известно в среду, 7 июня.
Ранее Чечина возглавляла администрацию Курортного района, с декабря 2014 года является директором Дома-интерната ветеранов войны и труда «Красная звезда». До перехода в новую должность возглавляла комитет территориального развития Санкт-Петербурга. Сейчас эту должность временно занимает её первый заместитель Елена Кудрявцева.
Также были внесены изменения в распределение обязанностей между вице-губернаторами, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Николаю Линченко, ранее курирующему строительный блок, передан комитет имущественных отношений, ответственным за комитет по контролю за имуществом Петербурга был назначен Алексей Корабельников. К Валерию Пикалеву переходит комитет по межнациональным отношениям.