Реформа ГУПов: избавится ли Петербург от завалов снегом

В Санкт-Петербурге команда губернатора города Александра Беглова разработала проект реформирования ГУПов. В северной столице пытаются решить проблему со снежными горами, которые образуются зимой. Правительство надеется избавиться от завалов, но этого может и не произойти.

Исходя из документов проекта, можно сделать вывод, что изменится в городе на Неве только вывеска ГУПов. При этом новых нормативов по уборке улиц не предусмотрено, так что и ситуация пока вряд ли поменяется в лучшую сторону. Допускается, что проект все же будут дорабатывать.

Как пишет Мойка78, коммунальщики могут ориентироваться на более ранние документы. В них указана скорость и частота уборки петербургских улиц. По словам градоначальника, УК укладываются в 20-дневные нормативы по уборке. Интересно, что, по документам Смольного, снег механически должны убирать с улиц через три часа после снегопада.

Уточняется, что за указанным процессом после реформирования продолжит следить комитет по благоустройству под руководством Василия Пониделко. Будет и некоторое изменение: границы уборки для каждого управления четко разделят.