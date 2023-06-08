Биолог: петербуржцам стоит опасаться нашествия комаров

Жителей Санкт-Петербурга может ждать серьезное нашествие комаров. Сейчас эти надоедливые насекомые уже заполонили Ленинградскую область.

Как сообщает Петербург2, комаров по региону крайне много. По мнению биолога Павла Глазкова, количество жужжащих и кусачих насекомых в текущем 2023 году оказалось в разы больше, чем в прошлые отчетные периоды.

Эксперт Глазков заявил, что выход комаров случился порядка десяти дней назад. Они хорошо перезимовали, а влажная весна поспособствовала выводу их потомства. Из-за этого насекомых сейчас по городу и области просто тучи.

Специалист подчеркнул, что в настоящее время комары буквально заедают людей. Петербуржцам и гостям северной столицы напоминают о том, что спастись от насекомых можно с помощью специальных защитных средств. Их следует использовать не только в целях комфортного отдыха, но и для собственной безопасности.