Петербургские градозащитники требуют лишить Эйфмана звания почетного гражданина города

В Санкт-Петербурге градозащитники подняли очередной скандал. В этот раз в центре общественного разбирательства оказался балетмейстер Борис Эйфман. В столице на Неве требуют лишить мужчину звания почетного гражданина города.

«Фактически возглавляемыми им бюджетными учреждениями Академический театр балета Бориса Эйфмана и Академия танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне были уничтожены два объекта культурного наследия, а также два сквера. А именно: по адресу ул. Лизы Чайкиной, 2 в ходе строительства диссонирующих корпусов указанных учреждений был полностью разрушен выявленный объект культурного наследия Кинематограф Ассамблея, разрушена ансамблевость исторической застройки квартала. В настоящее время завершается застройка парка Тучков буян, где вместо зеленой зоны появится здание Дворца танца Бориса Эйфмана», — пишет телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр».

Также, по словам активистов, в настоящее время уничтожается непризнанный формально объект культурного наследия Доходный дом инженера-технолога И.И. Басевича. Здание расположено по Большой Пушкарской улице, и за него готовы активно сражаться местные жители.

Градозащитники отмечают, что Эйфман не приобретал эти здания, потому не имел права их уничтожать. Из-за этого балетмейстера и требуют лишить указанного статуса.