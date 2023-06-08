До конца лета в Петербурге обустроят котельные для работы на время аварий

В Санкт-Петербурге парк объектов теплоэнергетики пополнят уже до конца лета текущего 2023 года. Планируется, что сюда поступит сразу 18 передвижных блок-модульных котельных.

Котельные будут подключать к сетям, когда будет вестись реконструкция основных источников тепла. Также модульные установки начнут подключать по городу в случае внештатных ситуаций и аварий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Дальше в городе продолжится модернизация на объектах сетей снабжения. Постепенно все котельные и блоки будут работать по современным технологиям. Предполагается, что это сведет к минимуму неудобства, которым подвергаются горожане в случае чрезвычайных происшествий или даже плановых ремонтных работ.

Дополнительно в северной столице России реализуется программа по переходу на экологически чистое топливо. Сейчас такие разработки используются уже в четырех установках. Они обеспечивают горячей водой сразу 14 жилых домов и социально значимых объектов.