Петербуржец с помощью оружия угнал автомобиль каршеринга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга ищут мужчину, который может быть причастен к угону автомобиля Nissan Qashqai. Транспортное средство принадлежит местному сервису каршеринга.

Как стало известно gazeta.spb, горожанин угнал автомобиль, угрожая при этом оружием посторонним людям, чтобы те не помешали ему провернуть задуманное. Происшествие случилось у станции метро «Зенит».

На место ЧП оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время после угона транспорт удалось найти. Автомобиль кинули у жилого дома по Софийской улице. На машине заметили механические повреждения, а водителя уже не было на месте.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Против мужчины уже возбуждено уголовное дело. Предполагается, что к преступлению причастен житель Ленинградской области 1979 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности.