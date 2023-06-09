В офис строительной компании Петербурга нагрянули с обыском

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня, прошли обыски в помещении местной строительной компании. Детали случившегося и причины такого вмешательства со стороны сотрудников правоохранительных органов сейчас выясняются.

Как сообщает Табло, в настоящее время в городе на Неве проводится следствие против строительной организации. Обстоятельства мероприятий правоохранителей по проверке застройщика публично официально еще не разглашались.

Пока в социальных сетях только строят надуманные варианты о том, что могло случиться. Выдвигаются разные теории произошедшего.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге проводились обыски у главы районного отделения «Яблоко». Тогда сотрудники полиции действовали уже в личном жилом помещении чиновника, а не в офисе, как в случае с компанией. Причины этого обыска тоже пока не разглашались, детали устанавливаются.