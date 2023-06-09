В Петербурге задержали избившего соседа до смерти мужчину

В Петербурге задержали избившего соседа до смерти мужчину
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов наконец удалось выйти на мужчину, подозреваемого в преступлении по части первой статьи 111 УК РФ. Происшествие случилось еще 2 июня.

В тот день в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его 38-летний сын умер. Оказалось, что петербуржцу нанесли тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой его смерть по неосторожности.

Сейчас по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Специалисты из полиции все же вышли на подозреваемого. Сейчас по делу проходит 38-летний сосед погибшего, который может быть причастен к смертельной драке. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Разбирательство по делу еще продолжается. В настоящее время в городе проводятся все требуемые проверки, которые помогут разобраться в случившемся. Позднее петербуржца ждет суд.

мвд петербург смерть по неосторожности


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали избившего соседа до смерти мужчину
Петербург вновь выбрали лучшим городом для летнего отдыха
Петербургские предприниматели «скидывают» пункты выдачи заказов
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию
В Петербурге появятся Брандмейстерский бульвар и сад Верности
Расширение зоны платной парковки почти завершили в Петербурге
Эвелина Бледанс раскрыла секрет идеального утра
На участке КАД в Петербурге запретят движение грузовиков из-за ПМЭФ