В Петербурге задержали избившего соседа до смерти мужчину

В Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов наконец удалось выйти на мужчину, подозреваемого в преступлении по части первой статьи 111 УК РФ. Происшествие случилось еще 2 июня.

В тот день в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его 38-летний сын умер. Оказалось, что петербуржцу нанесли тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой его смерть по неосторожности.

Сейчас по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Специалисты из полиции все же вышли на подозреваемого. Сейчас по делу проходит 38-летний сосед погибшего, который может быть причастен к смертельной драке. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Разбирательство по делу еще продолжается. В настоящее время в городе проводятся все требуемые проверки, которые помогут разобраться в случившемся. Позднее петербуржца ждет суд.