На улицы Петербурга вернулась конная полиция

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня, состоялся единый развод сил и средств подразделений полиции и Росгвардии. По Дворцовой площади в преддверии Дня России прошлась даже конная полиция.

В ходе мероприятия проверили, насколько службы готовы к защите родного города на Неве. В торжественном смотре приняли участие разные подразделения. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информации о нарушениях не поступало.

Также в телеграм-канале ведомства поделились фотографиями сотрудников на конях. Такого в северной столице давно не наблюдали.

Сообщается, что конная полиция была неотъемлемой частью состава ленинградской милиции до начала 1960-х годов. Позднее ее упразднили, но сейчас, спустя больше 60 лет после этого, гвардейцы вновь вышли на городские улицы. По данным пресс-службы ведомства, теперь конные полицейские снова будут охранять правопорядок в городе.