Петербурженка получила условный срок за махинации с материнским капиталом

Петербурженка получила условный срок за махинации с материнским капиталом
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петроградском районе Санкт-Петербурга суд рассмотрел дело против женщины, которую обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. Горожанку признали виновной.

Суть преступления оказалась в том, что петербурженка незаконно обналичила материнский капитал. Она в сговоре с потребительским кооперативом оформила недостоверные документы о том, что ей требуется погасить долг. Деньги предоставили на уплату процентов по фиктивному договору займа, и женщина смогла забрать их себе для личного пользования.

Размер ущерба бюджету северной столицы России превысил 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По итогу нарушение все же удалось выявить. Суд по делу прошел, женщина получила обвинительный приговор и наказание в виде лишения свободы на срок в два года условно с испытательным сроком на один год. Приговор еще не вступил в силу. Также с подсудимой было решено взыскать всю сумму ущерба.

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