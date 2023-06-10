Вероятного стрелка, всадившего две пули в петербуржца у магазина на Маршала Захарова, задержали

Устроивший стрельбу у магазина в Красносельском районе Петербурга гражданин был задержан сотрудниками полиции.

Известно, что вечером в среду, 7 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе у магазина на улице Маршала Захарова в Красносельском районе. По предварительным данным, у двух мужчин произошёл конфликт, в ходе которого один из участников ссоры достал пистолет и сделал два выстрела в голову и спину 26-летнему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в преступлении, 35-летний мужчина, был задержан сотрудниками полиции днём в пятницу, 9 июня, на Авангардной улице. Причины возникновения конфликта и детали дела устанавливаются следствием. Возбужденно уголовное дело.