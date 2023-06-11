В России проиндексируют пенсии дважды в 2025 году

В 2025 году российские власти увеличат размер пенсии два раза. Первая индексация произойдет в начале февраля, а вторая — в начале апреля

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что в законе о бюджете Социального фонда отмечается, что с 1 января 2024 года страховые пенсии будут увеличены на 4,6 процента. А в 2025 году индексация пройдёт дважды — с 1 февраля и повысится на 4 процента, а также 1 апреля на 3,6 процента.

До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии увеличиваются на определенный индекс. После завершения переходного периода выплаты начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются лишь в начале нового года. Из-за этого пенсии сначала увеличат в феврале, потом планируется повышение в апреле.