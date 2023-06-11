Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу

Сегодня ночью, 11 июня, Стас Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве по причине плохого самочувствия. По словам самого певца, он серьезно испугался за жизнь.

Певец жаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца. Его близкие вызвали бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости. Сейчас Стас Пьеха находится под наблюдением врачей.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу», — написал певец в своём блоге в социальных сетях. Также Пьеха добавил, что ему полностью обследовали сердце, провели коронарографию, и назвал результат исследование сосудов сердца утешительным.