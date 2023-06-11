Петербурженке выстрелили из пистолета в бедро на Ветеранов

Петербурженке выстрелили из пистолета в бедро на Ветеранов
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ночь на 10 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение о стрельбе на проспекте Ветеранов в Красносельском районе. Приехав на место происшествия, правоохранительные органы обнаружили 27-девушку.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина выстрелил в правое бедро пострадавшей, после чего она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Как выяснилось, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивом действия стали хулиганские побуждения.

Также у задержанного изъят переделанный для стрельбы пистолет наподобие Макарова, 25 патронов, три детонатора, а также банку и мешочек с порохом. По ведомственным базам оружие на стрелявшем не значится.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

красносельский район проспект ветеранов стрельба


 

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