Бастрыкин вмешался в планы по уничтожению сквера в Купчино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад после того, как к нему обратились жители Петербурга с просьбой спасти сквер в Купчино.

В адрес председателя СК поступило обращение от петербуржцев с просьбой о помощи в сохранении сквера на углу улиц Олеко Дундича и Купчинской. По словам местных жителей, зеленую территорию могут застроить, что нарушит их права.

В Главном следственном управлении Петербурга начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководству городского СК представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бастрыкин ждет доклад об обрушении трибун в цирке-шапито в Ленобласти. Трибуны обрушились 10 июня в цирке «Малибу» в поселке Лесколово, где в тот момент находилось порядка 150 зрителей. В результате инцидента пострадало двое детей.