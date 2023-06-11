Стас Пьеха рассказал о своём самочувствие после госпитализации

Российский певец Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу Москвы после жалоб на сердце. Результаты анализов не показали у него глобальных проблем со здоровьем.

Артиста доставили в больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, сообщил Пьеха в социальных сетях.

«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать», — обратился он к подписчикам.

Стас Пьеха пережил один инфаркт в 34 года, с того момента жизнь певца кардинально поменялась, настала «тотальная трезвость». Произошло это из-за страха второго приступа, который мог стать последним для исполнителя. Артист отказался от алкоголя и вместе с сестрой открыл Эрикой открыл наркологическую клинику.