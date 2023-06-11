Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с Lada и Skoda на трассе в Ленобласти

На трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области в воскресенье, 11 июня, столкнулись две легковушки. Смертельные травмы получил один человек, еще четверых развезли по больницам.

Автомобили Lada и Skoda столкнулись в 18:25 на 390 километре трассы в Бокситогорском районе области. Всего пострадало пять человек, но одного из них не удалось спасти — он скончался на месте происшествия, не дотянув до больницы. Среди пострадавших 13-летний подросток, он отделался легкими травмами. Степень тяжести вреда здоровью других пострадавших сейчас выясняется. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции Бокситогорского района приступили к проверке по факту ДТП, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после ДТП в Крыму, где погибли трое взрослых, скончался подросток.