После ДТП в Крыму, где погибли трое взрослых, скончался подросток

Подросток стал еще одной жертвой ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором ранее погибли трое взрослых. Мальчик после аварии был госпитализирован, но выжить ему не удалось.

Автомобили Kia и Renault столкнулись на трассе неподалеку от села Кочергино. Первый вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся со вторым. В аварии погибли женщина за рулем Kia, водитель Renault и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Также пострадали четверо детей, которые были в Renault.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского Минздрава, в больнице скончался 14-летний подросток. На лечении остаются трое детей и один взрослый. Все в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе в республике Калмыкии произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковой машиной. Погибли шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних.