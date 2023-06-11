Сборная России по футболу проведёт матч с Катаром осенью

Сборная России по футболу проведет две товарищеские игры во время осеннего сбора. Известно, что одна из игр пройдёт против сборной Катара.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара в рамках осеннего сбора. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

30 мая российский футбольный союз сообщил об отмене летнего сбора национальной сборной. «Мы нашли двух спарринг-партнеров, но были готовы играть только 20 июня — в последний день окна для игр сборных», рассказал Митрофанов. По его мнению, собирать команду для одного матча, когда некоторые игроки сборной были в отпуске, было бы неправильно.

Также сообщается что второго соперника для проведения матча осенью уже подбирают. В планах у организаторов провести матч на домашнем поле российской сборной.